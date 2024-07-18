История обменного курса брунейский доллар–доллары Соломоновых островов

Обменный курс брунейский доллар/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 6,118, отражая изменение в размере -0.559% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.381% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 6,194, и минимумом, равным 6,118, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.873% уменьшение стоимости.