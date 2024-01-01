История обменного курса брунейский доллар–румынские леи

Обменный курс брунейский доллар/румынские леи сейчас составляет 3,394, отражая изменение в размере 0.124% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.270% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/румынские леи колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 3,410, и минимумом, равным 3,387, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.174% увеличение стоимости.