История обменного курса брунейский доллар–новозеландские доллары

Обменный курс брунейский доллар/новозеландские доллары сейчас составляет 1,227, отражая изменение в размере 0.109% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.943% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,231, и минимумом, равным 1,216, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.231% уменьшение стоимости.