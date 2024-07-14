История обменного курса брунейский доллар–нигерийские найры

Обменный курс брунейский доллар/нигерийские найры сейчас составляет 1 209,230, отражая изменение в размере 1.161% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.902% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 233,390, и минимумом, равным 1 158,600, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.787% уменьшение стоимости.