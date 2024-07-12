История обменного курса брунейский доллар–мальдивские руфии

Обменный курс брунейский доллар/мальдивские руфии сейчас составляет 11,323, отражая изменение в размере -0.237% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.145% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 11,497, и минимумом, равным 11,308, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.336% уменьшение стоимости.