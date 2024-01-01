5 000 армянских драмов в македонские денары

Сконвертируйте AMD в MKD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ден0,1483 MKD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AMD к MKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MKD
1 AMD в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14860,1486
Низкий0,14510,1416
В среднем0,14650,1445
Изменение1.91%2.14%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AMD к MKD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к MKD составил 0,1486, а минимальный — 0,1451. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1465. Изменение курса AMD к MKD в процентном соотношении составило 1.91.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к MKD составил 0,1486, а минимальный — 0,1416. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1445. Изменение курса AMD к MKD в процентном соотношении составило 2.14.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AMD к MKD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Македонский денар
1 AMD0,14829 MKD
5 AMD0,74146 MKD
10 AMD1,48291 MKD
20 AMD2,96582 MKD
50 AMD7,41455 MKD
100 AMD14,82910 MKD
250 AMD37,07275 MKD
500 AMD74,14550 MKD
1000 AMD148,29100 MKD
2000 AMD296,58200 MKD
5000 AMD741,45500 MKD
10000 AMD1 482,91000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Армянский драм
1 MKD6,74348 AMD
5 MKD33,71740 AMD
10 MKD67,43480 AMD
20 MKD134,86960 AMD
50 MKD337,17400 AMD
100 MKD674,34800 AMD
250 MKD1 685,87000 AMD
500 MKD3 371,74000 AMD
1000 MKD6 743,48000 AMD
2000 MKD13 486,96000 AMD
5000 MKD33 717,40000 AMD
10000 MKD67 434,80000 AMD