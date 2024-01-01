10 тысяч армянских драмов в либерийские доллары

Сконвертируйте AMD в LRD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = L$0,4941 LRD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к LRD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LRD
1 AMD в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49890,5069
Низкий0,49260,4926
В среднем0,49630,5004
Изменение-0.97%-2.53%
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Соотношение 1 AMD к LRD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к LRD составил 0,4989, а минимальный — 0,4926. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4963. Изменение курса AMD к LRD в процентном соотношении составило -0.97.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к LRD составил 0,5069, а минимальный — 0,4926. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5004. Изменение курса AMD к LRD в процентном соотношении составило -2.53.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Либерийский доллар
1 AMD0,49405 LRD
5 AMD2,47027 LRD
10 AMD4,94054 LRD
20 AMD9,88108 LRD
50 AMD24,70270 LRD
100 AMD49,40540 LRD
250 AMD123,51350 LRD
500 AMD247,02700 LRD
1000 AMD494,05400 LRD
2000 AMD988,10800 LRD
5000 AMD2 470,27000 LRD
10000 AMD4 940,54000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Армянский драм
1 LRD2,02407 AMD
5 LRD10,12035 AMD
10 LRD20,24070 AMD
20 LRD40,48140 AMD
50 LRD101,20350 AMD
100 LRD202,40700 AMD
250 LRD506,01750 AMD
500 LRD1 012,03500 AMD
1000 LRD2 024,07000 AMD
2000 LRD4 048,14000 AMD
5000 LRD10 120,35000 AMD
10000 LRD20 240,70000 AMD