История обменного курса армянский драм–либерийские доллары

Обменный курс армянских драма/либерийские доллары сейчас составляет 0,494, отражая изменение в размере 0.276% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.264% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,499, и минимумом, равным 0,492, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.584%.