5 000 армянских драмов в киргизские сомы

Сконвертируйте AMD в KGS по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Лв0,2227 KGS

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AMD к KGS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KGS
1 AMD в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22270,2227
Низкий0,21800,2163
В среднем0,22000,2192
Изменение1.34%1.79%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AMD к KGS

За последние 30 дней максимальный курс AMD к KGS составил 0,2227, а минимальный — 0,2180. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2200. Изменение курса AMD к KGS в процентном соотношении составило 1.34.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к KGS составил 0,2227, а минимальный — 0,2163. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2192. Изменение курса AMD к KGS в процентном соотношении составило 1.79.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AMD к KGS

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Киргизский сом
1 AMD0,22271 KGS
5 AMD1,11352 KGS
10 AMD2,22705 KGS
20 AMD4,45410 KGS
50 AMD11,13525 KGS
100 AMD22,27050 KGS
250 AMD55,67625 KGS
500 AMD111,35250 KGS
1000 AMD222,70500 KGS
2000 AMD445,41000 KGS
5000 AMD1 113,52500 KGS
10000 AMD2 227,05000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Армянский драм
1 KGS4,49024 AMD
5 KGS22,45120 AMD
10 KGS44,90240 AMD
20 KGS89,80480 AMD
50 KGS224,51200 AMD
100 KGS449,02400 AMD
250 KGS1 122,56000 AMD
500 KGS2 245,12000 AMD
1000 KGS4 490,24000 AMD
2000 KGS8 980,48000 AMD
5000 KGS22 451,20000 AMD
10000 KGS44 902,40000 AMD