История обменного курса армянский драм–киргизские сомы

Обменный курс армянских драма/киргизские сомы сейчас составляет 0,223, отражая изменение в размере 0.499% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.701% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/киргизские сомы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,223, и минимумом, равным 0,219, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.998%.