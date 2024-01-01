История обменного курса киргизский сом–армянские драмы

Обменный курс киргизских сома/армянские драмы сейчас составляет 4,490, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.672% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/армянские драмы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 4,567, и минимумом, равным 4,489, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.988%.