吉爾吉斯索姆兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為4.593，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.406%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在24-07-2024高見4.601，並在22-07-2024低見4.546。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.779%。