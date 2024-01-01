10 тысяч армянских драмов в иорданские динары

Сконвертируйте AMD в JOD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = JD0,001834 JOD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 AMD в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00180,0018
Низкий0,00180,0018
В среднем0,00180,0018
Изменение0.11%0.45%
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Соотношение 1 AMD к JOD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к JOD составил 0,0018, а минимальный — 0,0018. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0018. Изменение курса AMD к JOD в процентном соотношении составило 0.11.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к JOD составил 0,0018, а минимальный — 0,0018. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0018. Изменение курса AMD к JOD в процентном соотношении составило 0.45.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Иорданский динар
1 AMD0,00183 JOD
5 AMD0,00917 JOD
10 AMD0,01834 JOD
20 AMD0,03668 JOD
50 AMD0,09169 JOD
100 AMD0,18338 JOD
250 AMD0,45844 JOD
500 AMD0,91688 JOD
1000 AMD1,83376 JOD
2000 AMD3,66752 JOD
5000 AMD9,16880 JOD
10000 AMD18,33760 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Армянский драм
1 JOD545,32900 AMD
5 JOD2 726,64500 AMD
10 JOD5 453,29000 AMD
20 JOD10 906,58000 AMD
50 JOD27 266,45000 AMD
100 JOD54 532,90000 AMD
250 JOD136 332,25000 AMD
500 JOD272 664,50000 AMD
1000 JOD545 329,00000 AMD
2000 JOD1 090 658,00000 AMD
5000 JOD2 726 645,00000 AMD
10000 JOD5 453 290,00000 AMD