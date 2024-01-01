10 тысяч армянских драмов в грузинские лари

Сконвертируйте AMD в GEL по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₾0,007038 GEL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к GEL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GEL
1 AMD в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00710,0071
Низкий0,00700,0069
В среднем0,00700,0070
Изменение0.01%1.44%
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Соотношение 1 AMD к GEL

За последние 30 дней максимальный курс AMD к GEL составил 0,0071, а минимальный — 0,0070. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0070. Изменение курса AMD к GEL в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к GEL составил 0,0071, а минимальный — 0,0069. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0070. Изменение курса AMD к GEL в процентном соотношении составило 1.44.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Грузинский лари
1 AMD0,00704 GEL
5 AMD0,03519 GEL
10 AMD0,07038 GEL
20 AMD0,14075 GEL
50 AMD0,35188 GEL
100 AMD0,70375 GEL
250 AMD1,75938 GEL
500 AMD3,51876 GEL
1000 AMD7,03752 GEL
2000 AMD14,07504 GEL
5000 AMD35,18760 GEL
10000 AMD70,37520 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Армянский драм
1 GEL142,09500 AMD
5 GEL710,47500 AMD
10 GEL1 420,95000 AMD
20 GEL2 841,90000 AMD
50 GEL7 104,75000 AMD
100 GEL14 209,50000 AMD
250 GEL35 523,75000 AMD
500 GEL71 047,50000 AMD
1000 GEL142 095,00000 AMD
2000 GEL284 190,00000 AMD
5000 GEL710 475,00000 AMD
10000 GEL1 420 950,00000 AMD