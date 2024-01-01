1 армянский драм в фунты Фолклендских островов

Сконвертируйте AMD в FKP по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = £0,002001 FKP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к FKP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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FKP
1 AMD в FKPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00200,0020
Низкий0,00200,0019
В среднем0,00200,0020
Изменение1.10%-1.01%
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Соотношение 1 AMD к FKP

За последние 30 дней максимальный курс AMD к FKP составил 0,0020, а минимальный — 0,0020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0020. Изменение курса AMD к FKP в процентном соотношении составило 1.10.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к FKP составил 0,0020, а минимальный — 0,0019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0020. Изменение курса AMD к FKP в процентном соотношении составило -1.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в фунты Фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянский драм

AMD в USD

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AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Фунт Фолклендских островов
1 AMD0,00200 FKP
5 AMD0,01000 FKP
10 AMD0,02001 FKP
20 AMD0,04001 FKP
50 AMD0,10003 FKP
100 AMD0,20005 FKP
250 AMD0,50013 FKP
500 AMD1,00026 FKP
1000 AMD2,00051 FKP
2000 AMD4,00102 FKP
5000 AMD10,00255 FKP
10000 AMD20,00510 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Армянский драм
1 FKP499,87200 AMD
5 FKP2 499,36000 AMD
10 FKP4 998,72000 AMD
20 FKP9 997,44000 AMD
50 FKP24 993,60000 AMD
100 FKP49 987,20000 AMD
250 FKP124 968,00000 AMD
500 FKP249 936,00000 AMD
1000 FKP499 872,00000 AMD
2000 FKP999 744,00000 AMD
5000 FKP2 499 360,00000 AMD
10000 FKP4 998 720,00000 AMD