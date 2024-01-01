20 армянских драмов в китайские юани

Сконвертируйте AMD в CNY по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ¥0,01857 CNY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 AMD в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01860,0186
Низкий0,01820,0181
В среднем0,01840,0183
Изменение1.54%0.56%
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Соотношение 1 AMD к CNY

За последние 30 дней максимальный курс AMD к CNY составил 0,0186, а минимальный — 0,0182. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0184. Изменение курса AMD к CNY в процентном соотношении составило 1.54.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к CNY составил 0,0186, а минимальный — 0,0181. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0183. Изменение курса AMD к CNY в процентном соотношении составило 0.56.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Китайский юань RMB
1 AMD0,01857 CNY
5 AMD0,09285 CNY
10 AMD0,18570 CNY
20 AMD0,37140 CNY
50 AMD0,92851 CNY
100 AMD1,85702 CNY
250 AMD4,64255 CNY
500 AMD9,28510 CNY
1000 AMD18,57020 CNY
2000 AMD37,14040 CNY
5000 AMD92,85100 CNY
10000 AMD185,70200 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Армянский драм
1 CNY53,84970 AMD
5 CNY269,24850 AMD
10 CNY538,49700 AMD
20 CNY1 076,99400 AMD
50 CNY2 692,48500 AMD
100 CNY5 384,97000 AMD
250 CNY13 462,42500 AMD
500 CNY26 924,85000 AMD
1000 CNY53 849,70000 AMD
2000 CNY107 699,40000 AMD
5000 CNY269 248,50000 AMD
10000 CNY538 497,00000 AMD