500 армянских драмов в ботсванские пулы

Сконвертируйте AMD в BWP по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = P0,03433 BWP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 AMD в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03480,0349
Низкий0,03410,0336
В среднем0,03440,0343
Изменение0.28%-1.66%
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Соотношение 1 AMD к BWP

За последние 30 дней максимальный курс AMD к BWP составил 0,0348, а минимальный — 0,0341. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0344. Изменение курса AMD к BWP в процентном соотношении составило 0.28.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к BWP составил 0,0349, а минимальный — 0,0336. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0343. Изменение курса AMD к BWP в процентном соотношении составило -1.66.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Ботсванская пула
1 AMD0,03433 BWP
5 AMD0,17163 BWP
10 AMD0,34326 BWP
20 AMD0,68653 BWP
50 AMD1,71631 BWP
100 AMD3,43263 BWP
250 AMD8,58157 BWP
500 AMD17,16315 BWP
1000 AMD34,32630 BWP
2000 AMD68,65260 BWP
5000 AMD171,63150 BWP
10000 AMD343,26300 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Армянский драм
1 BWP29,13220 AMD
5 BWP145,66100 AMD
10 BWP291,32200 AMD
20 BWP582,64400 AMD
50 BWP1 456,61000 AMD
100 BWP2 913,22000 AMD
250 BWP7 283,05000 AMD
500 BWP14 566,10000 AMD
1000 BWP29 132,20000 AMD
2000 BWP58 264,40000 AMD
5000 BWP145 661,00000 AMD
10000 BWP291 322,00000 AMD