История обменного курса армянский драм–ботсванские пулы

Обменный курс армянских драма/ботсванские пулы сейчас составляет 0,034, отражая изменение в размере 0.147% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.073% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,035, и минимумом, равным 0,034, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.777%.