История обменного курса ботсванская пула–армянские драмы

Обменный курс ботсванская пула/армянские драмы сейчас составляет 28,831, отражая изменение в размере -0.108% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.320% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/армянские драмы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 28,876, и минимумом, равным 28,711, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.482% увеличение стоимости.