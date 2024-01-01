5 армянских драмов в ангольские кванзы

Сконвертируйте AMD в AOA по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Kz2,371 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к AOA

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 AMD в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,38582,4810
Низкий2,36292,2868
В среднем2,37162,3831
Изменение-0.19%2.69%
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Соотношение 1 AMD к AOA

За последние 30 дней максимальный курс AMD к AOA составил 2,3858, а минимальный — 2,3629. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3716. Изменение курса AMD к AOA в процентном соотношении составило -0.19.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к AOA составил 2,4810, а минимальный — 2,2868. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3831. Изменение курса AMD к AOA в процентном соотношении составило 2.69.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Ангольская кванза
1 AMD2,37050 AOA
5 AMD11,85250 AOA
10 AMD23,70500 AOA
20 AMD47,41000 AOA
50 AMD118,52500 AOA
100 AMD237,05000 AOA
250 AMD592,62500 AOA
500 AMD1 185,25000 AOA
1000 AMD2 370,50000 AOA
2000 AMD4 741,00000 AOA
5000 AMD11 852,50000 AOA
10000 AMD23 705,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Армянский драм
1 AOA0,42185 AMD
5 AOA2,10926 AMD
10 AOA4,21852 AMD
20 AOA8,43704 AMD
50 AOA21,09260 AMD
100 AOA42,18520 AMD
250 AOA105,46300 AMD
500 AOA210,92600 AMD
1000 AOA421,85200 AMD
2000 AOA843,70400 AMD
5000 AOA2 109,26000 AMD
10000 AOA4 218,52000 AMD