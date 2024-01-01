История обменного курса армянский драм–ангольские кванзы

Обменный курс армянских драма/ангольские кванзы сейчас составляет 2,371, отражая изменение в размере -0.149% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.124% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,397, и минимумом, равным 2,360, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.002%.