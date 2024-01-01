10 тысяч албанских леков в ямайские доллары

Сконвертируйте ALL в JMD по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = J$1,728 JMD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса ALL к JMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JMD
1 ALL в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,75381,7757
Низкий1,72381,7063
В среднем1,73941,7455
Изменение-1.03%1.29%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ALL к JMD

За последние 30 дней максимальный курс ALL к JMD составил 1,7538, а минимальный — 1,7238. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7394. Изменение курса ALL к JMD в процентном соотношении составило -1.03.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к JMD составил 1,7757, а минимальный — 1,7063. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7455. Изменение курса ALL к JMD в процентном соотношении составило 1.29.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график ALL к JMD

Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из албанских леков в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанских леков

ALL в USD

ALL в EUR

ALL в GBP

ALL в CAD

ALL в PHP

ALL в MKD

ALL в AUD

ALL в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Ямайский доллар
1 ALL1,72823 JMD
5 ALL8,64115 JMD
10 ALL17,28230 JMD
20 ALL34,56460 JMD
50 ALL86,41150 JMD
100 ALL172,82300 JMD
250 ALL432,05750 JMD
500 ALL864,11500 JMD
1000 ALL1 728,23000 JMD
2000 ALL3 456,46000 JMD
5000 ALL8 641,15000 JMD
10000 ALL17 282,30000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Албанский лек
1 JMD0,57863 ALL
5 JMD2,89313 ALL
10 JMD5,78626 ALL
20 JMD11,57252 ALL
50 JMD28,93130 ALL
100 JMD57,86260 ALL
250 JMD144,65650 ALL
500 JMD289,31300 ALL
1000 JMD578,62600 ALL
2000 JMD1 157,25200 ALL
5000 JMD2 893,13000 ALL
10000 JMD5 786,26000 ALL