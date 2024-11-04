История обменного курса албанский лек–ямайские доллары

Обменный курс албанских лека/ямайские доллары сейчас составляет 1,728, отражая изменение в размере -0.261% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.087% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/ямайские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,759, и минимумом, равным 1,715, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.744%.