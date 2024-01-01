1 тысяча дирхамов ОАЭ в уругвайские песо

Сконвертируйте AED в UYU по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = $U11,48 UYU

Среднерыночный курс в 20:33
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График изменения обменного курса AED к UYU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UYU
1 AED в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,482411,5030
Низкий11,180210,9517
В среднем11,318111,1941
Изменение1.14%4.76%
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Соотношение 1 AED к UYU

За последние 30 дней максимальный курс AED к UYU составил 11,4824, а минимальный — 11,1802. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,3181. Изменение курса AED к UYU в процентном соотношении составило 1.14.

За последние 90 дней максимальный курс AED к UYU составил 11,5030, а минимальный — 10,9517. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,1941. Изменение курса AED к UYU в процентном соотношении составило 4.76.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Уругвайское песо
1 AED11,48240 UYU
5 AED57,41200 UYU
10 AED114,82400 UYU
20 AED229,64800 UYU
50 AED574,12000 UYU
100 AED1 148,24000 UYU
250 AED2 870,60000 UYU
500 AED5 741,20000 UYU
1000 AED11 482,40000 UYU
2000 AED22 964,80000 UYU
5000 AED57 412,00000 UYU
10000 AED114 824,00000 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Дирхам ОАЭ
1 UYU0,08709 AED
5 UYU0,43545 AED
10 UYU0,87090 AED
20 UYU1,74179 AED
50 UYU4,35448 AED
100 UYU8,70895 AED
250 UYU21,77238 AED
500 UYU43,54475 AED
1000 UYU87,08950 AED
2000 UYU174,17900 AED
5000 UYU435,44750 AED
10000 UYU870,89500 AED