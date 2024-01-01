История обменного курса дирхам ОАЭ–уругвайские песо

Обменный курс дирхама ОАЭ/уругвайские песо сейчас составляет 11,482, отражая изменение в размере 0.945% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.344% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/уругвайские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 11,482, и минимумом, равным 11,242, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.018%.