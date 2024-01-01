250 дирхамов ОАЭ в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте AED в TWD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = NT$8,744 TWD

Среднерыночный курс в 10:59
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График изменения обменного курса AED к TWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TWD
1 AED в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,78088,8368
Низкий8,68648,6029
В среднем8,73418,7225
Изменение-0.28%-0.87%
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Соотношение 1 AED к TWD

За последние 30 дней максимальный курс AED к TWD составил 8,7808, а минимальный — 8,6864. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,7341. Изменение курса AED к TWD в процентном соотношении составило -0.28.

За последние 90 дней максимальный курс AED к TWD составил 8,8368, а минимальный — 8,6029. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,7225. Изменение курса AED к TWD в процентном соотношении составило -0.87.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Новый тайваньский доллар
1 AED8,74449 TWD
5 AED43,72245 TWD
10 AED87,44490 TWD
20 AED174,88980 TWD
50 AED437,22450 TWD
100 AED874,44900 TWD
250 AED2 186,12250 TWD
500 AED4 372,24500 TWD
1000 AED8 744,49000 TWD
2000 AED17 488,98000 TWD
5000 AED43 722,45000 TWD
10000 AED87 444,90000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Дирхам ОАЭ
1 TWD0,11436 AED
5 TWD0,57179 AED
10 TWD1,14358 AED
20 TWD2,28716 AED
50 TWD5,71790 AED
100 TWD11,43580 AED
250 TWD28,58950 AED
500 TWD57,17900 AED
1000 TWD114,35800 AED
2000 TWD228,71600 AED
5000 TWD571,79000 AED
10000 TWD1 143,58000 AED