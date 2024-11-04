История обменного курса дирхам ОАЭ–новые тайваньские доллары

Обменный курс дирхама ОАЭ/новые тайваньские доллары сейчас составляет 8,744, отражая изменение в размере 0.172% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.589% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 8,797, и минимумом, равным 8,642, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.675%.