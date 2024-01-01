100 дирхамов ОАЭ в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте AED в SHP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = £0,2107 SHP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к SHP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SHP
1 AED в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21130,2136
Низкий0,20830,2028
В среднем0,20960,2080
Изменение1.09%-1.34%
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Соотношение 1 AED к SHP

За последние 30 дней максимальный курс AED к SHP составил 0,2113, а минимальный — 0,2083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2096. Изменение курса AED к SHP в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к SHP составил 0,2136, а минимальный — 0,2028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2080. Изменение курса AED к SHP в процентном соотношении составило -1.34.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Фунт Святой Елены
1 AED0,21073 SHP
5 AED1,05363 SHP
10 AED2,10725 SHP
20 AED4,21450 SHP
50 AED10,53625 SHP
100 AED21,07250 SHP
250 AED52,68125 SHP
500 AED105,36250 SHP
1000 AED210,72500 SHP
2000 AED421,45000 SHP
5000 AED1 053,62500 SHP
10000 AED2 107,25000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Дирхам ОАЭ
1 SHP4,74552 AED
5 SHP23,72760 AED
10 SHP47,45520 AED
20 SHP94,91040 AED
50 SHP237,27600 AED
100 SHP474,55200 AED
250 SHP1 186,38000 AED
500 SHP2 372,76000 AED
1000 SHP4 745,52000 AED
2000 SHP9 491,04000 AED
5000 SHP23 727,60000 AED
10000 SHP47 455,20000 AED