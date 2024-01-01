1 дирхам ОАЭ в панамские бальбоа

Сконвертируйте AED в PAB по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = B/.0,2723 PAB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к PAB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PAB
1 AED в PABПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27230,2723
Низкий0,27230,2723
В среднем0,27230,2723
Изменение-0.00%0.00%
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Соотношение 1 AED к PAB

За последние 30 дней максимальный курс AED к PAB составил 0,2723, а минимальный — 0,2723. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2723. Изменение курса AED к PAB в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к PAB составил 0,2723, а минимальный — 0,2723. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2723. Изменение курса AED к PAB в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в панамские бальбоа

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Панамский бальбоа
1 AED0,27226 PAB
5 AED1,36129 PAB
10 AED2,72257 PAB
20 AED5,44514 PAB
50 AED13,61285 PAB
100 AED27,22570 PAB
250 AED68,06425 PAB
500 AED136,12850 PAB
1000 AED272,25700 PAB
2000 AED544,51400 PAB
5000 AED1 361,28500 PAB
10000 AED2 722,57000 PAB
Обменные курсы Панамский бальбоа / Дирхам ОАЭ
1 PAB3,67300 AED
5 PAB18,36500 AED
10 PAB36,73000 AED
20 PAB73,46000 AED
50 PAB183,65000 AED
100 PAB367,30000 AED
250 PAB918,25000 AED
500 PAB1 836,50000 AED
1000 PAB3 673,00000 AED
2000 PAB7 346,00000 AED
5000 PAB18 365,00000 AED
10000 PAB36 730,00000 AED