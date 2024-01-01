50 дирхамов ОАЭ в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте AED в NIO по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = C$10,02 NIO

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к NIO

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NIO
1 AED в NIOПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,030510,0530
Низкий9,99199,9919
В среднем10,021310,0239
Изменение-0.04%-0.16%
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Соотношение 1 AED к NIO

За последние 30 дней максимальный курс AED к NIO составил 10,0305, а минимальный — 9,9919. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,0213. Изменение курса AED к NIO в процентном соотношении составило -0.04.

За последние 90 дней максимальный курс AED к NIO составил 10,0530, а минимальный — 9,9919. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,0239. Изменение курса AED к NIO в процентном соотношении составило -0.16.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Никарагуанская кордоба
1 AED10,02050 NIO
5 AED50,10250 NIO
10 AED100,20500 NIO
20 AED200,41000 NIO
50 AED501,02500 NIO
100 AED1 002,05000 NIO
250 AED2 505,12500 NIO
500 AED5 010,25000 NIO
1000 AED10 020,50000 NIO
2000 AED20 041,00000 NIO
5000 AED50 102,50000 NIO
10000 AED100 205,00000 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Дирхам ОАЭ
1 NIO0,09980 AED
5 NIO0,49898 AED
10 NIO0,99796 AED
20 NIO1,99591 AED
50 NIO4,98979 AED
100 NIO9,97957 AED
250 NIO24,94893 AED
500 NIO49,89785 AED
1000 NIO99,79570 AED
2000 NIO199,59140 AED
5000 NIO498,97850 AED
10000 NIO997,95700 AED