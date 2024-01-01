История обменного курса дирхам ОАЭ–никарагуанские кордобы

Обменный курс дирхама ОАЭ/никарагуанские кордобы сейчас составляет 10,021, отражая изменение в размере 0.060% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 10,032, и минимумом, равным 10,013, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.102%.