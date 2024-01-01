5 000 дирхамов ОАЭ в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте AED в KYD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = $0,2233 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к KYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KYD
1 AED в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22330,2233
Низкий0,22320,2232
В среднем0,22330,2233
Изменение-0.00%0.00%
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Соотношение 1 AED к KYD

За последние 30 дней максимальный курс AED к KYD составил 0,2233, а минимальный — 0,2232. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2233. Изменение курса AED к KYD в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к KYD составил 0,2233, а минимальный — 0,2232. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2233. Изменение курса AED к KYD в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Доллар Каймановых островов
1 AED0,22325 KYD
5 AED1,11626 KYD
10 AED2,23251 KYD
20 AED4,46502 KYD
50 AED11,16255 KYD
100 AED22,32510 KYD
250 AED55,81275 KYD
500 AED111,62550 KYD
1000 AED223,25100 KYD
2000 AED446,50200 KYD
5000 AED1 116,25500 KYD
10000 AED2 232,51000 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Дирхам ОАЭ
1 KYD4,47927 AED
5 KYD22,39635 AED
10 KYD44,79270 AED
20 KYD89,58540 AED
50 KYD223,96350 AED
100 KYD447,92700 AED
250 KYD1 119,81750 AED
500 KYD2 239,63500 AED
1000 KYD4 479,27000 AED
2000 KYD8 958,54000 AED
5000 KYD22 396,35000 AED
10000 KYD44 792,70000 AED