10 дирхамов ОАЭ в гонконгские доллары

Сконвертируйте AED в HKD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = $2,117 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 AED в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,11742,1242
Низкий2,11362,1134
В среднем2,11592,1191
Изменение0.06%-0.31%
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Соотношение 1 AED к HKD

За последние 30 дней максимальный курс AED к HKD составил 2,1174, а минимальный — 2,1136. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1159. Изменение курса AED к HKD в процентном соотношении составило 0.06.

За последние 90 дней максимальный курс AED к HKD составил 2,1242, а минимальный — 2,1134. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1191. Изменение курса AED к HKD в процентном соотношении составило -0.31.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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AED в PHP

AED в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Гонконгский доллар
1 AED2,11668 HKD
5 AED10,58340 HKD
10 AED21,16680 HKD
20 AED42,33360 HKD
50 AED105,83400 HKD
100 AED211,66800 HKD
250 AED529,17000 HKD
500 AED1 058,34000 HKD
1000 AED2 116,68000 HKD
2000 AED4 233,36000 HKD
5000 AED10 583,40000 HKD
10000 AED21 166,80000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Дирхам ОАЭ
100 HKD47,24390 AED
200 HKD94,48780 AED
300 HKD141,73170 AED
500 HKD236,21950 AED
1000 HKD472,43900 AED
2000 HKD944,87800 AED
2500 HKD1 181,09750 AED
3000 HKD1 417,31700 AED
4000 HKD1 889,75600 AED
5000 HKD2 362,19500 AED
10000 HKD4 724,39000 AED
20000 HKD9 448,78000 AED