1 дирхам ОАЭ в гонконгские доллары
Сконвертируйте AED в HKD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AED к HKD
1 AED = 2,11668 HKD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 AED в HKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,1174
|2,1242
|Низкий
|2,1136
|2,1134
|В среднем
|2,1159
|2,1191
|Изменение
|0.06%
|-0.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к HKD
За последние 30 дней максимальный курс AED к HKD составил 2,1174, а минимальный — 2,1136. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1159. Изменение курса AED к HKD в процентном соотношении составило 0.06.
За последние 90 дней максимальный курс AED к HKD составил 2,1242, а минимальный — 2,1134. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1191. Изменение курса AED к HKD в процентном соотношении составило -0.31.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Гонконгский доллар / Дирхам ОАЭ
|100 HKD
|47,24390 AED
|200 HKD
|94,48780 AED
|300 HKD
|141,73170 AED
|500 HKD
|236,21950 AED
|1000 HKD
|472,43900 AED
|2000 HKD
|944,87800 AED
|2500 HKD
|1 181,09750 AED
|3000 HKD
|1 417,31700 AED
|4000 HKD
|1 889,75600 AED
|5000 HKD
|2 362,19500 AED
|10000 HKD
|4 724,39000 AED
|20000 HKD
|9 448,78000 AED