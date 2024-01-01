1 тысяча дирхамов ОАЭ в гибралтарские фунты

Сконвертируйте AED в GIP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = £0,2107 GIP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к GIP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GIP
1 AED в GIPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21130,2136
Низкий0,20830,2028
В среднем0,20960,2080
Изменение1.09%-1.33%
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Соотношение 1 AED к GIP

За последние 30 дней максимальный курс AED к GIP составил 0,2113, а минимальный — 0,2083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2096. Изменение курса AED к GIP в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к GIP составил 0,2136, а минимальный — 0,2028. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2080. Изменение курса AED к GIP в процентном соотношении составило -1.33.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в гибралтарские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Гибралтарский фунт
1 AED0,21073 GIP
5 AED1,05367 GIP
10 AED2,10733 GIP
20 AED4,21466 GIP
50 AED10,53665 GIP
100 AED21,07330 GIP
250 AED52,68325 GIP
500 AED105,36650 GIP
1000 AED210,73300 GIP
2000 AED421,46600 GIP
5000 AED1 053,66500 GIP
10000 AED2 107,33000 GIP
Обменные курсы Гибралтарский фунт / Дирхам ОАЭ
1 GIP4,74533 AED
5 GIP23,72665 AED
10 GIP47,45330 AED
20 GIP94,90660 AED
50 GIP237,26650 AED
100 GIP474,53300 AED
250 GIP1 186,33250 AED
500 GIP2 372,66500 AED
1000 GIP4 745,33000 AED
2000 GIP9 490,66000 AED
5000 GIP23 726,65000 AED
10000 GIP47 453,30000 AED