1 дирхам ОАЭ в бангладешские таки

Сконвертируйте AED в BDT по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Tk32,54 BDT

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT
1 AED в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий32,550432,5504
Низкий32,520731,9566
В среднем32,534232,4648
Изменение0.02%1.73%
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Соотношение 1 AED к BDT

За последние 30 дней максимальный курс AED к BDT составил 32,5504, а минимальный — 32,5207. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 32,5342. Изменение курса AED к BDT в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BDT составил 32,5504, а минимальный — 31,9566. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 32,4648. Изменение курса AED к BDT в процентном соотношении составило 1.73.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Бангладешская така
1 AED32,54230 BDT
5 AED162,71150 BDT
10 AED325,42300 BDT
20 AED650,84600 BDT
50 AED1 627,11500 BDT
100 AED3 254,23000 BDT
250 AED8 135,57500 BDT
500 AED16 271,15000 BDT
1000 AED32 542,30000 BDT
2000 AED65 084,60000 BDT
5000 AED162 711,50000 BDT
10000 AED325 423,00000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Дирхам ОАЭ
1 BDT0,03073 AED
5 BDT0,15365 AED
10 BDT0,30729 AED
20 BDT0,61458 AED
50 BDT1,53646 AED
100 BDT3,07292 AED
250 BDT7,68230 AED
500 BDT15,36460 AED
1000 BDT30,72920 AED
2000 BDT61,45840 AED
5000 BDT153,64600 AED
10000 BDT307,29200 AED