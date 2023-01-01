5000 بيزو فلبيني إلى شلن تنزاني

تحويل PHP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ php
٢٢٤٬٣٨٢٫٠٠ tzs

1.00000 PHP = 44.87640 TZS

Mid-market exchange rate at 02:18
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36530.932051.534570.8081461300.9149.6057.2813
1CAD0.7324410.6826731.123980.591918952.831109.5775.33311
1EUR1.07291.4648311.646440.86711395.74160.5157.81211
1AUD0.651650.8896980.60737310.526628847.73197.49014.74486

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الشلن التنزاني
1 PHP44.87640 TZS
5 PHP224.38200 TZS
10 PHP448.76400 TZS
20 PHP897.52800 TZS
50 PHP2243.82000 TZS
100 PHP4487.64000 TZS
250 PHP11219.10000 TZS
500 PHP22438.20000 TZS
1000 PHP44876.40000 TZS
2000 PHP89752.80000 TZS
5000 PHP224382.00000 TZS
10000 PHP448764.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Philippine Peso
1 TZS0.02228 PHP
5 TZS0.11142 PHP
10 TZS0.22283 PHP
20 TZS0.44567 PHP
50 TZS1.11417 PHP
100 TZS2.22834 PHP
250 TZS5.57085 PHP
500 TZS11.14170 PHP
1000 TZS22.28340 PHP
2000 TZS44.56680 PHP
5000 TZS111.41700 PHP
10000 TZS222.83400 PHP