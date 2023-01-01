1 بيزو فلبيني إلى روبل روسي

تحويل PHP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١ php
١٫٦٦ rub

1.00000 PHP = 1.66333 RUB

Mid-market exchange rate at 01:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072889.20331.465071.646660.9636518.7238
1GBP1.1531411.23695102.8521.689241.898621.1112221.5887
1USD0.932150.80844183.151.365651.534920.8982517.4532
1INR0.01121030.009722670.012026510.01642390.01845960.01080280.2099

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الروبل الروسي
1 PHP1.66333 RUB
5 PHP8.31665 RUB
10 PHP16.63330 RUB
20 PHP33.26660 RUB
50 PHP83.16650 RUB
100 PHP166.33300 RUB
250 PHP415.83250 RUB
500 PHP831.66500 RUB
1000 PHP1663.33000 RUB
2000 PHP3326.66000 RUB
5000 PHP8316.65000 RUB
10000 PHP16633.30000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Philippine Peso
1 RUB0.60120 PHP
5 RUB3.00602 PHP
10 RUB6.01204 PHP
20 RUB12.02408 PHP
50 RUB30.06020 PHP
100 RUB60.12040 PHP
250 RUB150.30100 PHP
500 RUB300.60200 PHP
1000 RUB601.20400 PHP
2000 RUB1202.40800 PHP
5000 RUB3006.02000 PHP
10000 RUB6012.04000 PHP