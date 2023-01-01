5 بيزو فلبيني إلى دينار أردني

تحويل PHP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٠٫٠٦٣ jod

1.00000 PHP = 0.01266 JOD

Mid-market exchange rate at 00:52
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366250.93231.534680.8085381309.45149.6357.30125
1CAD0.7319310.6823891.123280.591794958.426109.5225.34401
1EUR1.07261.4654411.64610.86721404.52160.4957.83132
1AUD0.65160.8902490.60749610.526843853.23897.50224.75749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / الدينار الأردني
1 PHP0.01266 JOD
5 PHP0.06331 JOD
10 PHP0.12661 JOD
20 PHP0.25322 JOD
50 PHP0.63306 JOD
100 PHP1.26612 JOD
250 PHP3.16530 JOD
500 PHP6.33060 JOD
1000 PHP12.66120 JOD
2000 PHP25.32240 JOD
5000 PHP63.30600 JOD
10000 PHP126.61200 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Philippine Peso
1 JOD78.98170 PHP
5 JOD394.90850 PHP
10 JOD789.81700 PHP
20 JOD1579.63400 PHP
50 JOD3949.08500 PHP
100 JOD7898.17000 PHP
250 JOD19745.42500 PHP
500 JOD39490.85000 PHP
1000 JOD78981.70000 PHP
2000 JOD157963.40000 PHP
5000 JOD394908.50000 PHP
10000 JOD789817.00000 PHP