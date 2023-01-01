50 بيزو فلبيني إلى دينار بحريني

تحويل PHP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ php
٠٫٣٣٦ bhd

1.00000 PHP = 0.00673 BHD

Mid-market exchange rate at 23:53
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365850.93181.534450.807951309.73149.4457.30125
1CAD0.73214510.6822071.123440.591537958.912109.4155.34557
1EUR1.07321.4658311.646770.86711405.6160.3857.8357
1AUD0.65170.8901240.60724910.526541853.55197.39334.75822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Bahraini Dinar
1 PHP0.00673 BHD
5 PHP0.03364 BHD
10 PHP0.06728 BHD
20 PHP0.13455 BHD
50 PHP0.33638 BHD
100 PHP0.67276 BHD
250 PHP1.68191 BHD
500 PHP3.36382 BHD
1000 PHP6.72763 BHD
2000 PHP13.45526 BHD
5000 PHP33.63815 BHD
10000 PHP67.27630 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Philippine Peso
1 BHD148.64100 PHP
5 BHD743.20500 PHP
10 BHD1486.41000 PHP
20 BHD2972.82000 PHP
50 BHD7432.05000 PHP
100 BHD14864.10000 PHP
250 BHD37160.25000 PHP
500 BHD74320.50000 PHP
1000 BHD148641.00000 PHP
2000 BHD297282.00000 PHP
5000 BHD743205.00000 PHP
10000 BHD1486410.00000 PHP