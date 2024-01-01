ريال عماني إلى ريال سعودي

تحويل OMR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
9,746.48 sar

ر.ع.1.000 OMR = SR9.746 SAR

Mid-market exchange rate at 13:40
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OMR إلى SAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.1861.5081.6510.94821.402
1 GBP1.1811.311110.0051.7811.9491.11925.265
1 USD0.90.763183.8871.3581.4860.85419.267
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / ريال سعودي
1 OMR٩٫٧٤٦٤٨ SAR
5 OMR٤٨٫٧٣٢٤٠ SAR
10 OMR٩٧٫٤٦٤٨٠ SAR
20 OMR١٩٤٫٩٢٩٦٠ SAR
50 OMR٤٨٧٫٣٢٤٠٠ SAR
100 OMR٩٧٤٫٦٤٨٠٠ SAR
250 OMR٢٬٤٣٦٫٦٢٠٠٠ SAR
500 OMR٤٬٨٧٣٫٢٤٠٠٠ SAR
1000 OMR٩٬٧٤٦٫٤٨٠٠٠ SAR
2000 OMR١٩٬٤٩٢٫٩٦٠٠٠ SAR
5000 OMR٤٨٬٧٣٢٫٤٠٠٠٠ SAR
10000 OMR٩٧٬٤٦٤٫٨٠٠٠٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الريال العماني
1 SAR٠٫١٠٢٦٠ OMR
5 SAR٠٫٥١٣٠٠ OMR
10 SAR١٫٠٢٦٠١ OMR
20 SAR٢٫٠٥٢٠٢ OMR
50 SAR٥٫١٣٠٠٥ OMR
100 SAR١٠٫٢٦٠١٠ OMR
250 SAR٢٥٫٦٥٠٢٥ OMR
500 SAR٥١٫٣٠٠٥٠ OMR
1000 SAR١٠٢٫٦٠١٠٠ OMR
2000 SAR٢٠٥٫٢٠٢٠٠ OMR
5000 SAR٥١٣٫٠٠٥٠٠ OMR
10000 SAR١٬٠٢٦٫٠١٠٠٠ OMR