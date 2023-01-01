Оманские риалы в саудовские риялы

Сконвертируйте OMR в SAR по реальному обменному курсу

1 000 omr
9 743,11 sar

1.00000 OMR = 9.74311 SAR

Среднерыночный курс в 3:1 UTC
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График изменения обменного курса OMR к SAR

1 мин. назад 1 OMR → 0 SAR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.074889.09451.458021.678460.958918.5336
1GBP1.1614411.2484103.4851.693521.949561.113721.5272
1USD0.93040.801025182.8941.356551.561650.892217.2438
1INR0.0112240.009663250.012063610.01636490.01883910.01076310.208022

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Саудовский риял
1 OMR9.74311 SAR
5 OMR48.71555 SAR
10 OMR97.43110 SAR
20 OMR194.86220 SAR
50 OMR487.15550 SAR
100 OMR974.31100 SAR
250 OMR2435.77750 SAR
500 OMR4871.55500 SAR
1000 OMR9743.11000 SAR
2000 OMR19486.22000 SAR
5000 OMR48715.55000 SAR
10000 OMR97431.10000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Оманский риал
1 SAR0.10264 OMR
5 SAR0.51319 OMR
10 SAR1.02637 OMR
20 SAR2.05274 OMR
50 SAR5.13185 OMR
100 SAR10.26370 OMR
250 SAR25.65925 OMR
500 SAR51.31850 OMR
1000 SAR102.63700 OMR
2000 SAR205.27400 OMR
5000 SAR513.18500 OMR
10000 SAR1026.37000 OMR