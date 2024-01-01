Yemen riyalinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile OMR → SAR çevirin

1.000 omr
9.741,30 sar

1.00000 OMR = 9.74130 SAR

16:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0758589.31991.45321.652990.9477218.3792
1 GBP1.1693611.25805104.4471.699311.932931.1082221.4918
1 USD0.92950.794881183.02261.350751.536450.8809517.0834
1 INR0.01119570.009574270.012044910.01626970.01850640.0106110.205768

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Arabistan Riyali
1 OMR9.74130 SAR
5 OMR48.70650 SAR
10 OMR97.41300 SAR
20 OMR194.82600 SAR
50 OMR487.06500 SAR
100 OMR974.13000 SAR
250 OMR2435.32500 SAR
500 OMR4870.65000 SAR
1000 OMR9741.30000 SAR
2000 OMR19482.60000 SAR
5000 OMR48706.50000 SAR
10000 OMR97413.00000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Umman Riyali
1 SAR0.10266 OMR
5 SAR0.51328 OMR
10 SAR1.02656 OMR
20 SAR2.05312 OMR
50 SAR5.13280 OMR
100 SAR10.26560 OMR
250 SAR25.66400 OMR
500 SAR51.32800 OMR
1000 SAR102.65600 OMR
2000 SAR205.31200 OMR
5000 SAR513.28000 OMR
10000 SAR1026.56000 OMR