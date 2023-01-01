كوردبا نيكاراغوا إلى بيزو فلبيني

تحويل NIO إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nio
١٬٥٥٣٫٥٠ php

1.00000 NIO = 1.55350 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:1 UTC
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NIO إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.62171.436681.662920.964518.3631
1GBP1.1528711.2291102.1711.656341.917171.1119421.1708
1USD0.9380.813603183.1271.34761.559820.904717.2246
1INR0.01128390.009787480.012029810.01621130.01876430.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نيكاراغوا قرطبة

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Philippine Peso
1 NIO1.55350 PHP
5 NIO7.76750 PHP
10 NIO15.53500 PHP
20 NIO31.07000 PHP
50 NIO77.67500 PHP
100 NIO155.35000 PHP
250 NIO388.37500 PHP
500 NIO776.75000 PHP
1000 NIO1553.50000 PHP
2000 NIO3107.00000 PHP
5000 NIO7767.50000 PHP
10000 NIO15535.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / نيكاراغوا كوردوبا
1 PHP0.64371 NIO
5 PHP3.21854 NIO
10 PHP6.43707 NIO
20 PHP12.87414 NIO
50 PHP32.18535 NIO
100 PHP64.37070 NIO
250 PHP160.92675 NIO
500 PHP321.85350 NIO
1000 PHP643.70700 NIO
2000 PHP1287.41400 NIO
5000 PHP3218.53500 NIO
10000 PHP6437.07000 NIO