كواشا ملاوية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MWK إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
0.75 shp

1.00000 MWK = 0.00075 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MWK إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436861.661650.964518.3642
1GBP1.1528711.2292102.181.656531.915691.1119421.1717
1USD0.93790.813537183.1271.347651.558480.904617.224
1INR0.01128290.009786680.012029810.01621190.01874820.01088210.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / جنيه سانت هيلانة
1 MWK0.00075 SHP
5 MWK0.00376 SHP
10 MWK0.00753 SHP
20 MWK0.01505 SHP
50 MWK0.03764 SHP
100 MWK0.07527 SHP
250 MWK0.18818 SHP
500 MWK0.37637 SHP
1000 MWK0.75274 SHP
2000 MWK1.50547 SHP
5000 MWK3.76368 SHP
10000 MWK7.52737 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Malawian Kwacha
1 SHP1328.49000 MWK
5 SHP6642.45000 MWK
10 SHP13284.90000 MWK
20 SHP26569.80000 MWK
50 SHP66424.50000 MWK
100 SHP132849.00000 MWK
250 SHP332122.50000 MWK
500 SHP664245.00000 MWK
1000 SHP1328490.00000 MWK
2000 SHP2656980.00000 MWK
5000 SHP6642450.00000 MWK
10000 SHP13284900.00000 MWK