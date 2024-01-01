1 فرنك غيني إلى بيزو فلبيني

تحويل GNF إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 gnf
0.01 php

1.00000 GNF = 0.00652 PHP

Mid-market exchange rate at 01:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854061.0813589.63531.461821.650920.9535518.5261
1 GBP1.1708811.26615104.9541.711641.933051.1164921.6922
1 USD0.924750.789796182.8921.351851.526720.881817.1324
1 INR0.01115630.009528010.012063910.01630860.01841820.01063790.206683

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / Philippine Peso
1 GNF0.00652 PHP
5 GNF0.03259 PHP
10 GNF0.06517 PHP
20 GNF0.13034 PHP
50 GNF0.32586 PHP
100 GNF0.65172 PHP
250 GNF1.62930 PHP
500 GNF3.25860 PHP
1000 GNF6.51721 PHP
2000 GNF13.03442 PHP
5000 GNF32.58605 PHP
10000 GNF65.17210 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Guinean Franc
1 PHP153.44000 GNF
5 PHP767.20000 GNF
10 PHP1534.40000 GNF
20 PHP3068.80000 GNF
50 PHP7672.00000 GNF
100 PHP15344.00000 GNF
250 PHP38360.00000 GNF
500 PHP76720.00000 GNF
1000 PHP153440.00000 GNF
2000 PHP306880.00000 GNF
5000 PHP767200.00000 GNF
10000 PHP1534400.00000 GNF