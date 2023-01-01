دولار فيجي إلى بانغا تونغي

تحويل FJD إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٬٠٤٥٫٩٤ top

1.00000 FJD = 1.04594 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:59 UTC
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FJD إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.064988.41731.438151.661570.964818.188
1GBP1.1550711.23005102.1291.661181.919251.1144121.0086
1USD0.939050.812975183.02871.35051.560310.90617.0795
1INR0.011310.009791490.01204410.01626550.01879240.01091190.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Tongan Paʻanga
1 FJD1.04594 TOP
5 FJD5.22970 TOP
10 FJD10.45940 TOP
20 FJD20.91880 TOP
50 FJD52.29700 TOP
100 FJD104.59400 TOP
250 FJD261.48500 TOP
500 FJD522.97000 TOP
1000 FJD1045.94000 TOP
2000 FJD2091.88000 TOP
5000 FJD5229.70000 TOP
10000 FJD10459.40000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / دولار فيجي
1 TOP0.95608 FJD
5 TOP4.78039 FJD
10 TOP9.56078 FJD
20 TOP19.12156 FJD
50 TOP47.80390 FJD
100 TOP95.60780 FJD
250 TOP239.01950 FJD
500 TOP478.03900 FJD
1000 TOP956.07800 FJD
2000 TOP1912.15600 FJD
5000 TOP4780.39000 FJD
10000 TOP9560.78000 FJD