Fiji dolarından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile FJD → TOP çevirin

1.000 fjd
1.041,50 top

1.00000 FJD = 1.04150 TOP

02:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.07389.09771.453221.654330.9499618.3444
1 GBP1.1712311.2567104.3511.702011.937561.1126321.485
1 USD0.931950.795735183.03611.354351.541780.8853517.0964
1 INR0.01122360.0095830.01204310.01631040.01856760.01066220.205891

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Fiji dolarından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Tonga Pa'angası
1 FJD1.04150 TOP
5 FJD5.20750 TOP
10 FJD10.41500 TOP
20 FJD20.83000 TOP
50 FJD52.07500 TOP
100 FJD104.15000 TOP
250 FJD260.37500 TOP
500 FJD520.75000 TOP
1000 FJD1041.50000 TOP
2000 FJD2083.00000 TOP
5000 FJD5207.50000 TOP
10000 FJD10415.00000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Fiji Doları
1 TOP0.96015 FJD
5 TOP4.80077 FJD
10 TOP9.60155 FJD
20 TOP19.20310 FJD
50 TOP48.00775 FJD
100 TOP96.01550 FJD
250 TOP240.03875 FJD
500 TOP480.07750 FJD
1000 TOP960.15500 FJD
2000 TOP1920.31000 FJD
5000 TOP4800.77500 FJD
10000 TOP9601.55000 FJD