bin Fiji dolarından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile FJD → TOP çevirin

1.000FJ$ FJD = 1.026T$ TOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 FJD → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.04781.0614
Düşük1.01601.0160
Ortalama1.03201.0390
Değişim-1.07%-1.80%
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1 FJD → TOP istatistikleri

FJD → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.0478, en düşük 1.0160 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.0320 oldu. FJD → TOP kurundaki değişiklik -1.07 değerindeydi.

FJD → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.0614, en düşük 1.0160 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.0390 oldu. FJD → TOP kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118.18981.547150.948851.3422584.43220.7923931.409
1 ZAR0.054975910.08505590.05216420.07379144.641730.04356250.077461
1 AUD0.6463511.75710.6132930.86756354.57280.5121630.910707
1 EUR1.053919.17021.6305411.414688.98310.8351151.48495

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Tonga Pa'angası
1 FJD1.02583 TOP
5 FJD5.12915 TOP
10 FJD10.25830 TOP
20 FJD20.51660 TOP
50 FJD51.29150 TOP
100 FJD102.58300 TOP
250 FJD256.45750 TOP
500 FJD512.91500 TOP
1000 FJD1025.83000 TOP
2000 FJD2051.66000 TOP
5000 FJD5129.15000 TOP
10000 FJD10258.30000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Fiji Doları
1 TOP0.97482 FJD
5 TOP4.87411 FJD
10 TOP9.74823 FJD
20 TOP19.49646 FJD
50 TOP48.74115 FJD
100 TOP97.48230 FJD
250 TOP243.70575 FJD
500 TOP487.41150 FJD
1000 TOP974.82300 FJD
2000 TOP1949.64600 FJD
5000 TOP4874.11500 FJD
10000 TOP9748.23000 FJD