دولار فيجي إلى سول بيروفي

تحويل FJD إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٬٦٤٠٫٢٨ pen

1.00000 FJD = 1.64028 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:56 UTC
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FJD إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.06588.41581.438391.662110.964818.1917
1GBP1.1547311.2298102.0971.660971.919311.1140921.0067
1USD0.938950.81314183.01951.35061.560670.905917.0814
1INR0.01131020.009794570.012045410.01626850.01879880.01091190.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Peruvian Nuevo Sol
1 FJD1.64028 PEN
5 FJD8.20140 PEN
10 FJD16.40280 PEN
20 FJD32.80560 PEN
50 FJD82.01400 PEN
100 FJD164.02800 PEN
250 FJD410.07000 PEN
500 FJD820.14000 PEN
1000 FJD1640.28000 PEN
2000 FJD3280.56000 PEN
5000 FJD8201.40000 PEN
10000 FJD16402.80000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / دولار فيجي
1 PEN0.60965 FJD
5 PEN3.04826 FJD
10 PEN6.09653 FJD
20 PEN12.19306 FJD
50 PEN30.48265 FJD
100 PEN60.96530 FJD
250 PEN152.41325 FJD
500 PEN304.82650 FJD
1000 PEN609.65300 FJD
2000 PEN1219.30600 FJD
5000 PEN3048.26500 FJD
10000 PEN6096.53000 FJD